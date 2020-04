Mercato – Aubameyang il primo nome in casa Inter se parte Lautaro: ecco la richiesta dell’Arsenal

Torna sempre di moda dalle parti di Viale della Liberazione il nome di Pierre-Emerick Aubameyang nella lista dei candidati per prendere il posto di Lautaro Martinez in caso di partenza. Antonio Conte, che per primo ha individuato il suo profilo per far coppia con Romelu Lukaku, darebbe infatti il via libera alla cessione del Toro al Barcellona solamente sapendo di avere la certezza di poterlo rimpiazzare immediatamente con l’attaccante di proprietà dell’Arsenal.

I Gunners hanno infatti bisogno di monetizzare la sua cessione, visto che di rinnovo non sembra esserci neanche l’ombra con il ragazzo che a quel punto entrerebbe nell’ultimo anno di contratto, considerata la scadenza al 30 giugno 2021. Stando a quanto scritto questa mattina sulla pagine di Tuttosport, il club londinese chiederebbe circa 55-60 milioni per il suo addio. Un costo che, secondo le previsioni dell’Inter, verrebbe totalmente finanziato dalla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

