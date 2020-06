Mercato – Ausilio dà l’ok: prolungato il prestito di Joao Mario

Con la stagione che terminerà ad agosto a causa dei tre mesi di stop forzato per l’emergenza Coronavirus, la situazione dei giocatori in prestito è complicata ed i club – insieme ai diretti interessati – stanno cercando una soluzione. Al momento sono due i calciatori dell’Inter – in prestito ufficialmente fino al 30 giugno – che hanno trovato l’accordo con i rispettivi club per la breve estensione del contratto.

Dopo Lazaro con il Newcastle infatti, anche il centrocampista portoghese Joao Mario resterà in prestito alla Lokomotiv Mosca fino al termine del mese di luglio. Come riporta Sport Mediaset l’ingaggio sarà interamente pagato dai russi e l’accordo è arrivato grazie al rapporto tra il giocatore e Piero Ausilio. I due infatti hanno parlato personalmente e Joao Mario resterà in Russia almeno fino a luglio, in attesa della prossima stagione.



