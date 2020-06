Mercato – Barcellona-Lautaro c’è una sola possibilità: l’accordo entro il 7 luglio

Con il tempo che passa le possibilità di vedere Lautaro Martinez con la maglia del Barcellona si fanno sempre più basse. Lo scorrere dei giorni è infatti un nemico per il club catalano vista la scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni di euro dell’attaccante argentino. La volontà dell’Inter è quella di tenere il proprio numero ma – con il pagamento della stessa – il futuro è quasi segnato.

Ecco perché – come riporta il portale Goal.com – il 7 luglio è la data fondamentale per conoscere il futuro di Lautaro. Dopo quel giorno infatti i nerazzurri potranno chiedere qualunque prezzo per il cartellino del Toro e se ora il Barcellona sta provando ad inserire delle contropartite vista l’alta richiesta della parte cash, una volta scaduto il termine sarà quasi impossibile intavolare una trattativa.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!