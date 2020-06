Mercato – Bayern-Inter, ora la distanza per Perisic è minima: decisiva la prestazione di ieri

Torna protagonista con la maglia del Bayern Monaco Ivan Perisic. L’esterno in prestito dall’Inter – dopo una parte di stagione fatta di alti e bassi e caratterizzata da infortuni – è stato decisivo ieri sera nella semifinale di DFB Pokal contro il l’Eintracht Francoforte siglando la rete dell’1-0 per i bavaresi. Il risultato finale è stato di 2-1 e la prestazione di Perisic sembra aver convinto la dirigenza tedesca.

Come riporta Die Welt infatti il giocatore ha dimostrato di poter essere una pedina importante per la rosa del Bayern e la sua volontà di restare in Germania può fare la differenza. Tra i due club manca davvero poco per l’accordo dato che – saltato il riscatto a 20 milioni – ora si dovrà procedere alla trattativa nella prossima sessione di mercato. La domanda dei nerazzurri è di 15, l’offerta è di 10. La distanza è minima ed il futuro di Perisic parla sempre più tedesco.



