Mercato – Addio Biraghi e Asamoah? Non solo Marcos Alonso, ecco 4 alternative per l’Inter

Ha seriamente intenzione di rifarsi il look a sinistra, l’Inter, in vista del prossimo anno. All’addio quasi certo di Asamoah dopo una stagione largamente compromessa dagli infortuni, potrebbe far seguito il mancato riscatto di Biraghi ed il conseguente ritorno alla Fiorentina. Se Marcos Alonso è il profilo in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, non bisogno sottovalutare l’aspetto economico che potrebbe impedire al club nerazzurro di chiudere positivamente l’acquisto dello spagnolo.

Così, come riportato da Tuttosport, l’Inter ha già individuato quattro possibili alternative con caratteristiche simili tra di loro. Le prime due sono Emerson e Kostic, già nel mirino nerazzurro negli scorsi mesi. Gli altri, invece, sono stati definiti più come due outsider, vale a dire Kurzawa ed Acuña. Il francese andrà in scadenza la prossima estate, mentre l’argentino dello Sporting CP è già stato trattato senza successo lo scorso gennaio.



