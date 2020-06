Mercato – Biraghi, futuro in Spagna? Il Siviglia cerca il sostituto di Reguilón

Dopo aver coronato il sogno di tornare all’Inter, club in cui aveva affrontato tutta la trafile delle giovanili e che sin da bambino tifa, Cristiano Biraghi a fine stagione con ogni probabilità non verrà riscattato dal club nerazzurro. Nelle strategie future di mercato, dopo aver rinnovato l’accordo con Ashley Young per un altro anno, sono stati già accostati diversi nomi per la corsia di sinistra del calibro di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi di proprietà del Chelsea.

In rosa, tra l’altro, c’è già un altro esterno mancino come Asamoah, il quale potrebbe però lasciare Milano dopo un’ultima annata tormentata dagli infortuni. Secondo quanto rilanciato poche ore fa da Sportmediaset, oltre alla Roma che vorrebbe imbastire uno scambio con Juan Jesus con la Fiorentina, su Biraghi ci sarebbe dalla Spagna anche il Siviglia. Il club andaluso a fine stagione verrà privato del ritorno a Madrid di Sergio Reguilón ed avrebbe individuato nel terzino sinistro un obiettivo di mercato.

