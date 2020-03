Mercato – Boga, occasione Inter: Marotta lo segue, ma c’è un dilemma tattico. Deciderà Conte

Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’Inter sta monitorando con molta attenzione il profilo di Jeremie Boga, vera e propria rivelazione del Sassuolo in questa stagione. La situazione dell’attaccante è praticamente definita: i neroverdi lo hanno acquistato dal Chelsea per 3,5 milioni di euro anche se i Blues detengono un diritto di recompra fissato a 15 milioni.

Il club londinese però ha già fatto sapere che se riceverà nelle proprie casse un’offerta da 11,5 milioni dal Sassuolo, il giocatore non sarà riacquistato. Sul calciatore ci sono due società: il Napoli, da tempo su di lui e l’Inter, che vanta ottimi rapporti con la società emiliana. C’è un solo dubbio tattico che potrebbe frenare l’affare. Boga è un esterno dotato di velocità, dribbling e tecnica, ma può giocare in attacco? A decidere sarà Antonio Conte, che non vuole rinunciare alle due punte. L’occasione è ghiotta e l’idea del club di Viale della Liberazione sarebbe quella di ripetere l’operazione Politano, mettendo sul piatto 25-30 milioni di euro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!