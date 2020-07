Mercato – Brozovic non ha convinto Conte e società: a rischio la sua permanenza all’Inter

La bufera all’interno della quale è finito Marcelo Brozovic a causa di un atteggiamento a dir poco irresponsabile alla guida della sua Rolls Royce che ha portato al ritiro della patente, fa tornare di moda il tema mercato accostato al centrocampista. Il calciatore croato, fino a pochi giorni fa un intoccabile dell’Inter per via della sua centralità all’interno del gioco nerazzurro, è oggi tra i principali indiziati a poter lasciare il club a fine stagione.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, oltre ai recenti episodi extra-campo, anche la stagione di Brozovic non ha fin qui convinto del tutto sia Antonio Conte che la società nerazzurra. La crescita mostrata nelle ultime due stagioni non è proseguita e sono ritornati alcuni limiti e intemperanze caratteriali, soprattutto nei momenti difficili. Il centrocampista non è riuscito a diventare quel leader positivo che tutti si aspettavano, specialmente per l’ormai conclamata repulsione per interviste e conferenze.

