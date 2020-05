Mercato – Cavani deluso dal PSG: Atletico Madrid in pole sull’Inter

La lunga storia d’amore tra Edinson Cavani ed il Paris Saint Germain è giunta da qualche tempo ai titoli di coda. Il rinnovo del contratto non è mai andato in porto e il prossimo 30 giugno l’attaccante uruguagio sarà finalmente libero di firmare qualsiasi tipo di accordo a parametro zero con altri club. Fonti vicine ad ESPN, però, assicurano che l’attaccante ex Napoli e Palermo sarebbe rimasto volentieri al Parco dei Principi per altre stagioni, prima della rottura definitiva avuta con la dirigenza nel corso della stagione.

Cavani, pronto ad un nuovo capitolo della sua vincente carriera, sta valutando adesso il triennale da 7,5 milioni di euro a stagione proposto dall’Inter, anche se ci sarebbe un altro club che nei suoi confronti si era mosso in anticipo. Si tratta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, allenatore che non ha mai nascosto il suo apprezzamento tecnico nei confronti del ragazzo e che effettivamente lo scorso gennaio era stato davvero ad un passo dal bloccarlo già per l’estate a costo zero.

