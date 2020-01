Mercato – Chiusa la trattativa per Radu, il giocatore passa al Parma

Una trattativa che non riguarda direttamente la rosa attuale dell’Inter, dato che Ionut Radu non è attualmente a disposizione di Antonio Conte, ma che ha visto lavorare in prima persona i nerazzurri proprietari del cartellino del portiere rumeno. Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza del club di Viale della Liberazione ha avuto incontri con Genoa e Parma per delineare i dettagli dell’operazione in piedi ormai da diversi giorni.

Stando a quando riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, quest’oggi è stata trovata l’intesa sia con i rossoblu, dove il portiere era in prestito, sia con i nerazzurri proprietari del cartellino. Radu, dunque, appare prossimo al trasferimento in prestito secco ad Parma per i prossimi sei mesi.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!