Mercato – Conte chiama Vidal: il cileno si è promesso all’Inter

Il fattore Conte ancora una volta si è fatto sentire. Dopo essere stato decisivo in alcune trattative della scorsa estate, tra cui per Nicolò Barella e Romelu Lukaku, stavolta il lavoro del tecnico leccese nei confronti di Arturo Vidal era nettamente più semplice per via degli ottimi precedenti che legano i due dai tempi della Juventus. Convincere un giocatore che lo stesso allenatore aveva reso grande, non poteva essere poi così complicato.

E infatti – stando alla ricostruzione de La Gazzetta dello Sport – nei giorni scorsi i due si sono sentiti telefonicamente, stringendo un patto che mette l’Inter al riparo dalle possibili evoluzioni della trattativa. Vidal ha detto sì a Conte ed alla formazione nerazzurra. D’altra parte, invece, la Juventus continua a smentire eventuali inserimenti nella trattativa, anche se la verità non potrà mai essere assoluta in questo senso. Ciò che è certo è che l’Inter ha in questo momento in pugno Vidal e che il prestito con diritto di riscatto a 12 milioni non è ancora sufficiente per far cedere il Barcellona. Serve un altro piccolo sforzo in più…

