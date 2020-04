Mercato – Dall’Argentina: “Thiago Almada sta trattando con l’Inter. Servono 25 milioni”

Mentre il calcio è ancora fermo, gli uomini di mercato dell’Inter continuano a lavorare per trovare i giusti giocatori da regalare ad Antonio Conte. Dall’Argentina, infatti, arrivano delle voci importanti, che accostano la società nerazzurra a Thiago Almada. In particolare, il direttore tecnico del Velez Pablo Caballero, squadra in cui milita il calciatore, ha dichiarato ai microfoni di TNT Sports che la trattativa è già stata avviata: “L’Inter su Thiago Almada? Sì, posso dire che ci sono stati alcuni intermediari che si sono mossi per farci delle richieste. Non siamo ancora in fase avanzata di trattativa ma è sicuramente molto ambito”.

Nei giorni scorsi, la stessa emittente televisivo aveva lanciato la notizia dell’interesse nerazzurro per il fantasista classe 2001, specificando che la squadra di Suning sarebbe disposta a mettere sul piatto 25 milioni di euro per battere la concorrenza. Ora, le voci sembrano molto più di un’idea, con l’Inter che sembra intenzionata a fare sul serio per il gioiellino argentino cresciuto nella periferia di Buenos Aires.

