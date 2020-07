Mercato – Dopo il cambio agente ora il rinnovo: c’è l’accordo tra Esposito e l’Inter

Pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale che era nell’aria da un po’: Federico Pastorello è il nuovo agente di Sebastiano Esposito. L’annunciato è arrivato direttamente dal procuratore anche di Lukaku e Candreva sul suo account Instagram.

Le novità di mercato però non finiscono qui: come riporta Gianluca Di Marzio infatti è vicino il rinnovo di contratto con l’Inter per il giovane attaccante. Esposito – dopo un periodo di stand-by dovute ad alcune difficoltà – sembra aver trovato l’accordo con la società con lui si legherà per 5 anni. Il futuro davanti a lui è roseo, ed è anche nerazzurro.

