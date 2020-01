Mercato – Il ds Faggiano presso la sede dell’Inter per Esposito. Ma spunta anche l’agente di Darmian…

Dopo aver già anticipato dell’incontro tra il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano e la dirigenza dell’Inter per discutere dell’eventuale prestito di Sebastiano Esposito, la presenza quasi a sorpresa di Tullio Tinti – agente, tra gli altri, di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian – potrebbe aprire nuovi scenari. Nonostante gli arrivi di Ashley Young e Victor Moses sulle fasce, il nome del terzino gialloblù è sempre piaciuto in casa Inter, al punto che la prossima estate dovrebbe arrivare in ogni caso a Milano.

Ad ogni modo, l’incontro di questo pomeriggio con Tinti e Faggiano lascia comunque qualche perplessità. Già nelle scorse settimane era stata ribadita l’impossibilità di un trasferimento immediato da parte di Darmian in maglia nerazzurra. Pertanto, non si esclude possa essere solo un aggiornamento interlocutorio tra le parti in causa.



