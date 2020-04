Mercato – La Fiorentina non si schioda: il prezzo di Chiesa non cambia. Inter e Juve lavorano sulle contropartite

Lo ha rivelato chiaramente qualche giorno fa Rocco Commisso: se per Gaetano Castrovilli farà di tutto pur di trattenerlo a Firenze, il presidente viola non potrà riservare lo stesso trattamento nei confronti di Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, infatti, già lo scorso anno era stato ad un passo dal trasferimento alla Juventus, saltato sul più bello proprio per volontà del numero uno del club di trattenerlo almeno per un’altra annata ricevendo in cambio la grande disponibilità del ragazzo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com nelle ultime ore, sull’attaccante in Italia sono soprattutto Inter e Juventus i due club più interessati. La Fiorentina, però, non si muoverà dalla valutazione di 70 milioni di euro per il cartellino. Decisive, a questo punto, saranno le contropartite proposte dalle due società. Alcuni nomi nerazzurri che interessano non poco alla dirigenza viola, ad esempio, sono quelli di Dalbert (attualmente in prestito con diritto di riscatto), Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini.

