Mercato – Fissato l’incontro per Tonali: ecco quanto vuole spendere Marotta. Vendere resta la priorità

Il duello è sempre Inter-Juventus. Soprattutto sul mercato i due club non si risparmiano colpi e spesso si trovano sulle tracce dello stesso profilo. E’ accaduto in passato ed in questo momento – con i nomi di Federico Chiesa e Sandro Tonali su tutti – ancora di più.

Come riporta Calciomercato.com i nerazzurri vogliono battere la concorrenza dei bianconeri per il centrocampista del Brescia, con i quali continuano ad esserci costanti contatti. L’incontro è fissato per la fine del mese di maggio, quando il futuro della Serie A dovrebbe essere più delineato. Beppe Marotta – si legge – è disposto a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per portare Tonali a Milano, inserendo poi qualche contropartita (come Pinamonti) cara al patron Cellino.

Il piano è molto semplice: recuperare un tesoretto importante dalle cessioni dei giocatori in prestito come Icardi e Perisic, per poi fiondarsi sul gioiellino italiano, ritenuto da Conte un’assoluta priorità.



