Mercato – Giroud, primo rifiuto al rinnovo: dovrà scegliere tra Inter e Lazio

A poco è servito il tentativo in extremis di Franck Lampard di rilanciare la storia di Olivier Giroud al Chelsea. Sebbene lo spazio concesso nei propri confronti nelle ultime uscite, il centravanti francese non sembra intenzionato a tornare suoi suoi passi. Per questo motivo, ad una prima offerta per il rinnovo del contratto da parte dei Blues, è comunque arrivato il no da parte del calciatore che il prossimo giugno andrà in scadenza.

Come ricordato da Tuttosport, restano vivissime due opzioni italiane: Inter e Lazio. Con Antonio Conte, Giroud sa bene di raggiungere un allenatore che lo stima e che lo utilizzerebbe come vice-Lukaku secondo una rotazione strategica. Per non perdere il treno dell’Europeo spostato al 2021, c’è anche la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono arrivati più tardi rispetto ai nerazzurri sul ragazzo, ma la prospettiva di un maggiore minutaggio potrebbe insidiare il club di Zhang nella rincorsa finale.

