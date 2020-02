Mercato – Slitta il recupero di Handanovic: oggi la decisione dell’Inter su Viviano

Sicuramente fuori domani sera contro il Napoli, Samir Handanovic rischia di saltare pure la sfida di campionato di domenica contro la Lazio ed il match di giovedì prossimo nell’andata di Europa League contro il Ludogorets. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il tutore non basta, l’idea di recuperarlo per il derby era a metà fra la speranza e la pretattica. I tempi si allungano, o meglio si uniformano a quelli classici per una ‘infrazione ossea’ di un dito, anche se il mignolo, per un portiere: l’iter normale prevede sempre di almeno un mese di stop.

Da qui, l’esigenza improvvisa di fiondare sullo svincolato Viviano – già ieri pomeriggio in prova ad Appiano Gentile – il quale in caso di arrivo non ruberebbe il posto di Padelli, ma verrebbe inteso semplicemente come terzo portiere, visto che Berni non gioca una partita ufficiale dal 2012 e il giovane Stankovic ha solamente 17 anni e pochissima esperienza tra i pali. In attesa di capire quale sarà la scelta dell’Inter sull’ex portiere della Spal (prevista nella giornata odierna), nel frattempo il piano di recupero dello staff medico punta di far tornare a disposizione Handanovic per la gara contro la Sampdoria, giusto in tempo per potersi giocare da protagonista il derby d’Italia con la Juventus.

