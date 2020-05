Mercato – Icardi, il PSG si avvicina ai 70 milioni chiesti dall’Inter: le ultime sulla formula

Rispettando la scadenza del 31 maggio, data limite entro la quale il Paris Saint Germain dovrebbe riscattare Mauro Icardi, l’ultima offerta dei francesi sembra accontentare finalmente le richieste dell’Inter. Nell’edicola di questa mattina il Corriere dello Sport ha svelato ulteriori dettagli rispetto all’ultima proposta comunicata da Parigi ai dirigenti nerazzurri: 60-65 milioni di euro per la parte fissa, più eventuali bonus a patto che siano facilmente raggiungibili.

Insomma, non saranno i 70 milioni che erano stati concordati al momento del prestito lo scorso 2 settembre, ma probabilmente all’Inter non poteva andare meglio in un periodo economico così complicato. Oltre all’aspetto remunerativo, inoltre, i nerazzurri potranno anche tirare un grosso respiro di sollievo per aver risolto anzitempo un potenziale problema per la prossima estate: potersi nuovamente ritrovare l’argentino Icardi in rosa ed avere la necessità di doverlo piazzare anche a cifre nettamente inferiori rispetto al suo reale valore.

