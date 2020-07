Mercato – Immobilismo da Barcellona: ora aumentano le possibilità che Lautaro resti all’Inter

Continua l’incertezza sul fronte Lautaro Martinez. Al Barcellona piace il giocatore, questo è chiaro, ma da un po’ di tempo a questa parte i catalani rimangono in silenzio. Questo è dovuto probabilmente al fatto che i blaugrana faticano a trovare almeno 90 milioni da mettere sul tavolo delle trattative per avvicinarsi quanto possibile alle richieste dell’Inter. La clausola rescissoria del giocatore, fissata a 111 milioni di euro, scade il 7 luglio, tra meno di una settimana. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport è alquanto improbabile che il Barça possa muoversi prima di questa data, e quindi le probabilità che il giocatore rimanga all’Inter aumenterebbero.

Per il momento la situazione è questa ma i blaugrana potrebbero presto tornare alla carica per il giocatore. Pressati dal Fair Play Finanziario, i catalani potrebbero tentare ancora la via della contropartita tecnica. Un possibile nome sarebbe quello dell’attaccante francese Antoine Griezmann, ormai in rotta con l’allenatore Quique Setién, anche se l’ipotesi appare ad oggi di difficile realizzazione.

