Mercato – Inter, Asamoah in uscita: c’è l’offerta del Benevento!

Nonostante si sia allenato insieme al gruppo nelle ultime settimane, Kwadwo Asamoah è praticamente scomparso dai radar di Antonio Conte. Il terzino ghanese, che ad inizio anno avrebbe dovuto svolgere un ruolo da protagonista con l’arrivo del tecnico leccese a Milano, è stato chiaramente condizionato da una serie ripetuti di infortuni che ne hanno impedito la continuità di prestazioni nel corso della stagione dell’Inter.

Come anticipato ormai da qualche settimana, il futuro dell’ex Juventus è ben lontano da Milano. In precedenza, ad esempio, si era vociferato di possibili offerte dalla Turchia con il Fenerbahçe tra i club più movimentati in tal senso. Stando a quanto raccolto dal portale sportivo ghanasoccernet, invece, Asamoah potrebbe rimanere in Serie A. Sembrerebbe proprio che il Benevento di Pippo Inzaghi voglia seriamente fare un tentativo sul mercato per acquistarlo a titolo definitivo, per un’offerta pari a 3 milioni di euro per le casse nerazzurre.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<