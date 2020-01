GdS – Muro Chelsea per Alonso e Palmieri, virata improvvisa di Marotta su Young. E Darmian…

Anche La Gazzetta dello Sport conferma la forte candidatura di Ashley Young per la corsia laterale sinistra dell’Inter: l’esterno classe 1985 è in scadenza di contratto con il Manchester United e recentemente Solskjaer lo ha escluso in più di un’occasione. Lo stesso tecnico ieri ha aperto al trasferimento dell’inglese al termine del derby di coppa perso contro il Manchester City.

Quella di Young rimane chiaramente la trattativa in alternativa a quelle con il Chelsea per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il club londinese al momento non è disposta a fare sconti e rimane ferma sulle proprie richieste choc, da qui la virata di Marotta su Young che garantisce costi molto inferiori. Occhi anche su Darmian.

