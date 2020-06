L’Atalanta e Gasperini bussano alla porta dell’Inter: sogno Nainggolan, torna Gagliardini?

Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari, farà ritorno a Milano a fine campionato, come confermato dal ds nerazzurro Piero Ausilio. Nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile seconda chance all’Inter ma le pretendenti sul mercato non mancano.

Come riportato dall’Eco di Bergamo, ora ci sarebbe anche l’Atalanta sulle tracce di Nainggolan. L’ostacolo numero, così come per tutte le squadre interessate al Ninja, è l’ingaggio da 4 milioni di euro.

I rapporti di mercato con l’Inter sono buoni, tanto che Gasperini starebbe pensando anche ad un ritorno di Gagliardini. Nel 3-4-1-2 della Dea Nainggolan diventerebbe un jolly offensivo, sia come trequartista che come seconda punta, il costo del cartellino, che si aggira sui 20 milioni, non spaventa tanto Percassi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!