GdS – Non solo Barça, anche Guardiola su Lautaro. L’Inter si guarda attorno: Aubameyang prima scelta

L’Inter inizia a guardarsi attorno per non rimanere spiazzata da un’eventuale partenza di Lautaro Martinez in estate: il numero 10 nerazzurro piace a diversi club, Barcellona su tutti anche se c’è da registrare il forte interesse del Manchester City.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese classe 1989 che lascerà l’Arsenal la prossima estate. È in scadenza nel 2021, ha una valutazione attuale alta di circa 70 milioni di euro che però è destinata a scendere. L’Inter si era informata su di lui anche la scorsa estate quando l’affare Lukaku sembrava essere ormai sfumato. È una pista da tenere in seria considerazione.

