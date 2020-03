Mundo Deportivo – Lautaro Martinez sarà del Barcellona: fissata la dead line. La posizione dell’Inter

In Spagna sono sicuri: “Tutto fa pensare che Lautaro Martinez sarà del Barcellona prima del 15 luglio”. A sbilanciarsi vistosamente è il Mundo Deportivo che sulle proprie colonne rilancia il forte interesse bluagrana per il numero 10 dell’Inter.

La dirigenza nerazzurra è cosciente dell’insistente corteggiamento del Barcellona su Lautaro, quotidianamente sponsorizzato dal connazionale Messi. Nel suo contratto è prevista una clausola rescissoria da 110 milioni esercitabile nelle prime due settimane di luglio ma i due club sono in contatto e non è da escludere che l’Inter possa ottenere anche qualche milione in più e portarsi a casa qualche contropartita tecnica dalla Spagna.

Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di una possibile permanenza di Lautaro a Milano. In quel caso però sarà necessario sedersi al tavolo con l’agente del Toro e ritoccare in maniera importante il contratto. Questa volta senza clausola rescissoria.

