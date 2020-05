La Bundesliga riparte e finirà in tempo per rispettare i contratti: in ballo il futuro di Perisic

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: la Bundesliga ripartirà il 16 maggio. Una scelta rischiosa e forte, il campionato tedesco, se non ci saranno ulteriori stop e problemi, si concluderà così tra il 27 e 28 giugno. Il calendario è stato già fissato e tutto è stato preparato in modo tale da non creare problemi alla prossima finestra di calciomercato.

La fine della stagione è prevista proprio in tempo per osservare correttamente, senza proroghe, i contratti di lavoro in scadenza per il 30 giugno. Questo ha pesato molto nei motivi della ripresa anticipata. Tra questi in ballo c’è anche il prestito con diritto di riscatto di Perisic, sancito l’estate scorsa tra Inter e Bayern Monaco. Le prossime settimane saranno utili a capire se il club bavarese deciderà di confermare l’ex Wolfsburg oppure no.

