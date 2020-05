Il Bayern Monaco prende tempo, l’Inter al bivio: rinnovo del prestito per Perisic?

Icardi ma non solo. In casa Inter resta da sciogliere anche il nodo Perisic. Un tempo i due formavano la coppia della macchina da gol nerazzurra, ora è da loro che dipendono le sorti del calciomercato nerazzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro entro la scadenza fissata venerdì. L’emergenza coronavirus e lo stop del campionato hanno allungato i tempi, il discorso potrebbe solo essere rimandato ma la sensazione è che il Bayern Monaco prenda solo tempo. Possibile che l’Inter abbassi le pretese, l’altra possibilità è quella del rinnovo del prestito per un altro anno in modo tale da risparmiare 4,6 milioni di ingaggio da versargli fino al 2022. Il ritorno in campo può arrivare in soccorso all’Inter e magari far cambiare idea a Karl-Heinze Rummenigge.

