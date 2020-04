Mercato – Inter, per Boga è corsa a tre: Conte unico ostacolo per l’affondo

Sarà interessante la sfida di mercato tra Inter, Napoli e Roma. Tutti e tre, infatti, hanno messo nel proprio mirino il talento del Sassuolo, Jeremie Boga. L’esterno ivoriano cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, non verrà riscattato dai Blues che al momento della cessione ai neroverdi avevano inserito una clausola per il riscatto a 15 milioni di euro. Così, la prossima estate diventerà di proprietà esclusiva del club emiliano che potrebbe pure scegliere di cederlo e fare cassa viste le numerose pretendenti: 25 milioni di euro è la base d’asta.

Come raccontato da calciomercato.com, ci sono già stati dei contatti tra il Napoli e l’entourage del calciatore. Il ds Giuntoli, tra l’altro, ha pubblicamente ammesso di apprezzare il ragazzo rivelando le intenzioni del club azzurro di averlo a partire dalla prossima estate. Come dicevamo in apertura, appunto, il club di De Laurentiis se la dovrà vedere sia con la Roma, ma soprattutto con l’Inter. La società nerazzurra, che vanta ottimi rapporti con il Sassuolo, deve però ricevere il via libera da Antonio Conte per affondare il colpo: il tecnico dovrà prima trovare per Boga una collocazione tattica all’interno del suo schieramento.

