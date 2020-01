Daily Mail – Chong-Inter, incontro positivo: contatti avviati per l’estate. Sfida lanciata a Juventus e Barcellona

L’incontro avvenuto ieri pomeriggio a Milano tra la dirigenza dell’Inter e l’agente di Tahith Chong, centrocampista classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United, ovviamente ha avuto un eco importante anche in Inghilterra.

Come riportato dal Daily Mail, la dirigenza del’Inter è fortemente interessata al giovane talento dei Red Devils. L’incontro sarebbe stato positivo, i nerazzurri avrebbero illustrato un progetto tecnico che permetterebbe a Chong di avere un ruolo importante sin da subito in prima squadra. Il giovane, dopo le due sole apparizioni rimediate in Premier League, ha voglia di lasciare l’Inghilterra e lanciarsi in una nuova sfida. L’Inter è in piena corsa ed è pronta a sfidare Juventus e Barcellona in vista della prossima estate.

