Mercato – Inter, cinque cessioni a prescindere. Da Icardi a Perisic e Nainggolan: il punto

Tra le speranze nerazzurre e quella che potrebbe essere la realtà dei prossimi mesi, c’è sicuramente parecchia strada da fare. Nei progetti dell’Inter, infatti, i cinque calciatori di spicco attualmente in prestito dovranno essere riscattati dai rispettivi club per poter accumulare un tesoretto non indifferente da reinvestire nel prossimo mercato. Stiamo parlando ovviamente di Mauro Icardi, Ivan Perisic, Radja Nainggolan, Dalbert e Joao Mario. Cinque calciatori di proprietà dell’Inter, che a prescindere di quella che sarà l’intenzione delle altre società, avrà intenzione di cedere.

L’argentino, ad esempio, è legato ad un riscatto di 70 milioni di euro nelle mani del Paris Saint Germain e le impressioni che arrivano dalla Francia sono in questo momento positive. E’ sulla buona strada anche il riscatto definitivo del Bayern Monaco nei confronti di Perisic, anche se il club bavarese tenterà fino all’ultimo di poter abbassare il prezzo fissato sui 20 milioni. Più complicato il discorso di Nainggolan al Cagliari: la società sarda, che non può permettersi il suo ingaggio, cercherà di rinnovare il prestito di un altro anno.

Infine, come ricordato da Tuttosport, altri due calciatori in odore di uscita a titolo definitivo, sono Joao Mario e Dalbert. Il portoghese, in prestito alla Lokomotiv Mosca, potrà essere acquistato dal club russo per 18 milioni di euro. In caso di ritorno a Milano, le pretendenti soprattutto in Spagna (Betis Siviglia) e Francia (Marsiglia) non mancano. Per il terzino brasiliano, invece, è aperto un discorso con la Fiorentina. Dalbert ha lo stesso costo (12 milioni) di Biraghi e, mal che vada, sarà un bel pareggio di fine stagione…

