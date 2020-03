TS – Coutinho contropartita per Lautaro: l’Inter ci pensa, cifre e dettagli dell’operazione. Doppio trequartista per Conte?

Nella trattativa in ballo con il Barcellona per Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe inserire l’ex Philippe Coutinho: il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, dovrebbe fare ritorno in Spagna al termine dell’anno ma non sembra esserci spazio per lui in Catalogna.

Conte così potrebbe trovarsi un altro trequartista in rosa oltre Erisken e potrebbe pensare anche di ritornare al 3-4-2-1, modulo vincente della sua prima annata al Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro trionfò in Premier League con Hazard e uno tra Willian e Pedro alle spalle dell’unica punta Diego Costa.

Il profilo di Coutinho in casa Inter è monitorato con attenzione. Difficilmente Marotta si accollerebbe il giocatore a titolo definitivo, il Barcellona potrebbe girarlo in prestito per due anni con un diritto/obbligo di riscatto fissato sui 45-50 milioni di euro dopo il rinnovo di contratto.

