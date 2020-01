GdS – Eriksen ad un passo: oggi il blitz decisivo a Londra? L’Inter vuole chiudere in fretta

L’Inter accelera per regalare Christian Eriksen ad Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri ci sono stati nuovi contatti positivi con il suo entourage che ha aperto definitivamente alla possibilità di vestire sin da subito la maglia nerazzurra: per il fantasista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, è pronto un contratto sino al 2024 da 7,5 milioni a stagione.

C’è da trovare l’intesa con la dirigenza degli Spurs: il club inglese chiede ancora 20 milioni di euro per liberarlo subito, mentre i vertici nerazzurri spingono per chiudere a 10 milioni. Martin Schoots, rappresentante del giocatore, è in missione diplomatica per chiudere in fretta la partita. E a Milano c’è un’aria distesa: da un momento all’altro può arrivare il via libera tanto atteso. Già in giornata potrebbe partire un importante blitz, direzione Londra.

