Mercato – Inter-Esposito, si cerca l’accordo per il rinnovo. Spunta l’ipotesi cessione in stile Pinamonti

Il prossimo 2 luglio Sebastiano Esposito compirà 18 anni e potrà finalmente firmare il suo primo contratto da giocatore professionista. Il piccolo gioiello del vivaio dell’Inter è una delle grandi promesse del calcio italiano e la società di Via della Liberazione non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire. Ecco perché – come riporta Calciomercato.com – sono iniziati i primi incontri per il rinnovo di contratto.

Al momento però la fumata bianca non c’è ancora stata ma l’Inter lo ha messo tra le priorità. Oltre al rinnovo il club starebbe anche studiano il piano per il suo futuro: innanzitutto è stata scartata l’ipotesi Serie B. Il giocatore non ha alcuna intenzione di continuare la sua carriera nel campionato cadetto e quindi si stanno prendendo in considerazione squadre di Serie A: tra quelle più interessate spuntano Parma, Fiorentina ed Atalanta.

Futuro in prestito dunque? Non è detto: Marotta ed Ausilio non hanno esclusa nessuna pista, neppure quella della cessione a titolo definitivo. La volontà è comunque quella di mantenere il controllo su Esposito con un diritto di riacquisto, un po’ come avvenuto con il Genoa per Andrea Pinamonti.

