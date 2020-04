Mercato – Intreccio Inter-Fiorentina per Chiesa: dialoghi aperti con Commisso

A causa della chiusura quasi ferrea di Rocco Commisso alla cessione di Gaetano Castrovilli almeno per la prossima estate, l’Inter si dovrà ‘accontentare’ (si fa per dire) di concentrare i propri sforzi su Federico Chiesa. Sul talento viola la Fiorentina ha posto quasi un veto nei confronti della Juventus, facendo saltare all’improvviso la scorsa stagione un trasferimento del calciatore a Torino che veniva praticamente dato per fatto dagli addetti ai lavori.

L’Inter, così, potrebbe inserirsi nella corsa all’esterno, tenendo a bada la concorrenza estera che ha messo gli occhi sul gioiellino viola. Per muoverlo da Firenze servono almeno 60 milioni di euro, anche se l’idea interista è quella di far scendere il prezzo con contropartite del calibro di Dalbert, Nainggolan o Gagliardini che da quelle parti potrebbero tornare più che utili. Come ribadito questa mattina sulle pagine de La Stampa, il patron Commisso sta già trattando con i nerazzurri per mandare Chiesa a Milano.

