GdS – Inter in pole per Giroud: duello con la Lazio, c’è pure il Tottenham. Slimani e Llorente le alternative

Mercato chiuso? Invece no. Nell’ultimo giorno di calciomercato l’Inter cercherà di regalare a Conte un altro rinforzo in attacco dopo l’esperimento non andato a buon fine del tridente contro il Cagliari: Sanchez è ancora lontano dalla condizione fisica ottimale, il cileno non dà garanzie e il tecnico vuole un vice-Lukaku.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è tornato così di moda nelle ultime ore Olivier Giroud: l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Chelsea, piace però anche alla Lazio di Lotito che ha raggiunto un accordo con il giocatore, sulla base di accordo di due anni e mezzo, senza mai affrontare il discorso con Abramovich. In corsa anche il Tottenham: anche gli Spurs hanno strappato il sì del francese ma questo scenario piace poco ai Blues, che preferirebbe una cessione all’estero. Ed ecco dunque tornare d’attualità, a sorpresa, la pista Inter.

L’alternativa a Giroud è Islam Sliman, proposto al club di Zhang da Federico Pastorello, agente di mercato che ha già chiuso trattative importanti con l’Inter negli ultimi mesi. L’algerino, 31 anni, è di proprietà del Leicester ma è attualmente in prestito al Monaco: affare decisamente complicato visto che il club inglese ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni con il club francese che ne pretende invece 2,5. Slimani ha in mano anche l’offerta del Tottenham. Sullo sfondo, poi, guai a tralasciare del tutto la pista che porta a Fernando Llorente, che il Napoli potrebbe far partire last minute mentre è stata subito smentita la voce legata a un ritorno di Goran Pandev.

