Mercato – Inter, il colpo Hakimi esclude due nomi per la fascia

E’ tutto fatto per Achraf Hakimi, l’esterno di proprietà del Real Madrid che entro poche ore diventerà un nuovo calciatore dell’Inter. Un’operazione di calciomercato condotta magistralmente dal direttore sportivo Piero Ausilio che si conferma un abile dirigente e regala ai tifosi nerazzurri uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano per calciomercato.com, il suo arrivo blocca però sul nascere due possibili operazioni.

La prima riguarda Victor Moses, le cui chance per una permanenza vengono difatti cancellate con l’acquisto di Hakimi. L’esterno nigeriano era arrivato in prestito a gennaio con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che a questo punto non verrà esercitato. Sfuma anche l’opzione Federico Chiesa, altro nome individuato in precedenza per la corsia di destra. La valutazione del presidente Rocco Commisso di 70 milioni era effettivamente proibitiva, se consideriamo che con un risparmio di 30 l’Inter si è aggiudicata il laterale marocchino.

