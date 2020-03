Mercato – Inter, insidia dalla Premier per Jonathan David. Il punto sulla situazione

Jonathan David, ventenne attaccante in scadenza nel 2023 con il Gent, piace all’Inter, ma non solo. Secondo le ultime notizie, sul talento canadese è piombata l’Arsenal. I Gunners, infatti, hanno visionato più volte il giocatore in questa stagione in vista di un potenziale affondo in estate.

Gli scout del club inglese hanno dato pareri molto positivi sul calciatore, che potrebbe diventare uno dei maggiori obiettivi. Il capocannoniere Pierre-Emerick Aubameyang si avvicina infatti agli ultimi 12 mesi suo contratto, mentre Alexandre Lacazette potrebbe non essere al centro delle gerarchie del club di Londra al termine della Premier.

Si prospetta un’estate movimentata sul mercato per il club inglese. Aubameyang è stato anche inserito nelle scorse settimane nella lista dei possibili sostituti di Lautaro Martinez, se l’argentino dovesse salutare il club di Viale della Liberazione. La società belga ha già fatto il prezzo per David: si parte da 25 milioni di euro.



