CdS – Inter e Juventus, Chiesa ha scelto: resta alla Fiorentina! Addio posticipato?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono dubbi: Inter e Juventus dovranno arrendersi all’idea che Federico Chiesa resterà alla Fiorentina almeno per un’altra stagione.

Il gioiello viola e la dirigenza capeggiata da Commisso sembrano essere decisi a proseguire un matrimonio che è stato a rischio più volte di saltare ma su cui ora è tornato il sereno. Su Chiesa, oltre ad Inter e Juventus, ci sono gli occhi di altri top club europei, su tutti il Manchester United ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. L’idea dello stesso giocatore è quella di continuare con la Fiorentina anche nel 2021 per consacrarsi definitivamente in vista anche degli Europei slittati al prossimo anno.

