Mercato – Inter-Juventus, è sfida per Castrovilli: 3 carte nerazzurre per convincere la Fiorentina

Procede avanti la sfida a distanza tra Inter e Juventus per Gaetano Castrovilli. Nonostante ieri sera il presidente Rocco Commisso abbia affermato nell’intervista per TeleLombardia di voler tenere a tutti i costi il giovane centrocampista, in realtà le carte per convincere la Fiorentina ci sarebbero eccome. La Juventus, come scritto da Tuttosport nelle pagine di questa mattina, conterebbe infatti su Rolando Mandragora, giovane prospetto che i viola tengono in considerazione da diverso tempo.

L’Inter, però, può giocare al tavolo della Fiorentina con più carte rispetto a quelle bianconere. Oltre al profilo di Dalbert, già in prestito ai viola che hanno intenzione di riscattarlo a titolo definitivo, ci sarebbero anche i nomi di Gagliardini e Nainggolan. Soprattutto il centrocampista belga, qualora non venisse riscattato dal Cagliari, potrebbe tornare utile alla formazione toscana. Già la scorsa estate era stato Montella ad avvicinarlo, prima dell’inserimento del club sardo. Ma la prossima finestra di mercato, Commisso permettendo, potrebbe essere quella buona.

