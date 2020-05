Mercato – Inter, Koch nuovo nome per la difesa. Concorrenza in Italia e all’estero

Nonostante l’attenzione dei media ora sia tutta concentrata sulla possibile ripresa dei campionati, dietro le quinte la dirigenza dell’Inter lavora anche in ottica calciomercato, cercando i profili migliori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Tuttomeratoweb, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo gli occhi sul difensore in forza al Friburgo Robin Koch. Il giocatore, classe 1996, ha già accumulato ventisei presenze in Bundesliga ed è andato in gol nell’ultima giornata contro l’Union Berlino.

Ma arrivare al giocatore non sarà semplice, dato che su di lui ci sono gli occhi di diversi club: la concorrenza in Italia arriva soprattutto dal Napoli, da tempo a caccia di un difensore (i partenopei hanno già incrociato i nerazzurri su Vertonghen, altro obiettivo del club di Viale della Liberazione), mentre all’estero ad essere interessata è soprattutto il Benfica.

