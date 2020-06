Inter, Kumbulla è il nome giusto per la difesa. Le richieste del Verona e il retroscena sull’ingaggio

Per un Godin che va via, c’è un Kumbulla che si avvicina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, salgono le quotazioni in casa nerazzurra del difensore albanese classe 2000 dell’Hellas Verona.

Giovane, abituato a giocare nella difesa a 3 e talentuoso. Il gioiello di Juric resta l’identikit preferito di Marotta per rafforzare il pacchetto difensivo di Conte. Il Verona al momento continua a chiedere almeno 25 milioni di euro ma lo stipendio attuale del giocatore è pari a quello di Agoumé. L’Inter non avrebbe difficoltà a trovare l’intesa economica con il giocatore.

