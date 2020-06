Mercato – L’Inter blocca Kumbulla e torna su Vertonghen: la doppia strategia prevede una cessione

Con tutte le difficoltà del caso dovute all’adattamento per la prima volta al sistema difensivo a tre per la maggior parte dei difensori in squadra, in fin dei conti il reparto arretrato dell’Inter se l’è cavata più che bene fino a questo momento. Antonio Conte, però, è sempre stato un perfezionista e non ha alcuna intenzione di trascurare dettagli apparentemente di poco conto. Difatti, se i numeri che riguardano le reti subite fanno registrare una delle migliori difese in Italia, a preoccupare il tecnico leccese è un altro aspetto.

L’allenatore, dal primo giorno in cui ha messo piede ad Appiano Gentile, ha chiesto innanzitutto ai suoi difensori coraggio e personalità palla al piede, perché una buona uscita di palla dal reparto arretrato può sempre risultare decisiva. Per questo motivo, ad esempio, Conte ha affrettato l’inserimento da titolare di Alessandro Bastoni, in quanto unico mancino in rosa dotato peraltro di un ottimo calcio. Per avere a disposizione un altro difensore di piede sinistro in rosa, il tecnico avrebbe indicato alla società Jan Vertonghen, calciatore in scadenza di contratto con il Tottenham che potrebbe aiutare ulteriormente lo stesso Bastoni nella crescita grazie alla sua esperienza.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, dopo i sondaggi delle scorse settimane i rapporti si sarebbero nuovamente intensificati negli ultimi giorni. Il suo arrivo, però, avrebbe due immediate conseguenze: per prima cosa la cessione di Diego Godin, visto che tutti gli altri difensori sono certi al 99% di restare anche per la prossima stagione. E, in secondo luogo, verrebbe ritardato l’arrivo di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, per il quale l’Hellas Verona chiede oltre 30 milioni di euro, verrebbe a quel punto bloccato dai nerazzurri e lasciato in prestito alla società veronese per un’altra stagione, per poi arrivare a Milano nell’estate 2021, quando Ranocchia lascerà presumibilmente l’Inter a parametro zero.

