Mercato-Inter, la spesa in casa Manchester United continua: Chong arriva a giugno

Dopo Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, un altro giocatore del Manchester United sarà presto nerazzurro. Si tratta di Tahith

Chong che, da svincolato, si legherà all’Inter fino al 2025 con contratto da 2 milioni a stagione bonus inclusi. Stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbe l’ennesimo colpo a zero di Beppe Marotta e Piero Ausilio, un giocatore che in prospettiva può essere importantissimo, oltre che nel presente, considerando l’allenatore della Beneamata.

Chong è un giocatore che per le sue origini cinesi può essere volano per alimentare le sponsorizzazioni da oriente. L’idea dell’Inter è fare completare la sua maturazione in prestito a un club amico (Verona, Parma e Sassuolo) anche perché il ruolo di esterno non è contemplato nel sistema di gioco di Antonio Conte. Questa soluzione deve però trovare l’assenso del giocatore

che ha pure altre offerte all’estero. Tramontata definitivamente invece l’opzione di girarlo in Cina al Jiangsu.



