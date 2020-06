TMW – Lautaro-Barcellona, discorso rimandato di un anno? Spunta l’ipotesi prelazione: la posizione dell’Inter

Se il Barcellona vorrà regalare Lautaro Martinez a Lionel Messi dovrà soddisfare le richieste economiche dell’Inter. Come riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza blaugrana non ha via d’uscita: o si pagherà la clausola rescissoria da 111 milioni di euro o al massimo cash con una contropartita davvero importante che serve alla rosa di Conte.

Se l’assalto dovesse saltare, è possibile che la dirigenza blaugrana cerchi di strappare un accordo con l’Inter in vista della stagione 2021/22, una sorta di prelazione all’acquisto in modo da tenere lontane altre pretendenti.

Una pista sicuramente più abbordabile questa per i blaugrana che hanno allentato temporaneamente la presa e dovranno comunque vedersela con la crisi legata all’emergenza coronavirus.

