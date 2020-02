CdS – Clasico per Lautaro Martinez, l’Inter corre ai ripari: al via l’operazione rinnovo

Mentre in Argentina e in Spagna si vocifera di un Clasico sul mercato tra Barcellona e Real Madrid per Lautaro Martinez, la dirigenza dell’Inter è al lavoro per blindare Lautaro Martinez in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta cercherà nei prossimi mesi di rinnovare il contratto del numero 10 nerazzurro, con l’obiettivo di alzare almeno del doppio la clausola rescissoria da 111 milioni di euro o di eliminarla del tutto. L’Inter non ha fretta ed è sicura di arrivare ad un’intesa. Nei prossimi giorni verranno riattivati i contatti con i rappresentanti di Lautaro.

