GdS – Inter e Lazio non mollano Giroud ma Tare accelera: nuovo assalto per l’estate

Dopo esserselo conteso durante la finestra invernale di calciomercato, Lazio e Inter sono pronte a sfidarsi nuovamente per Giroud in vista della prossima estate. L’attaccante francese del Chelsea è in scadenza di contratto e al momento la dirigenza dei Blues sembra non essere intenzionata a trovare un accordo per il rinnovo, nonostante Lampard lo abbia nuovamente inserito a pieni giri nell’undici titolare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio è pronta a fare di tutto per portarlo nella capitale. La base di partenza sarà l’intesa che era stata trovata a gennaio, che tuttavia andrà ridiscussa, senza tralasciare che su Giroud potrebbero piombare anche altre squadre. Il ds Tare è comunque convinto di poterla spuntare.

