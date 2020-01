GdS – Politano-Kessie, incontro tra Inter e Milan in settimana. In corsa anche il Napoli

Nonostante l’ingresso in campo nel finale di Inter-Atalanta, Matteo Politano resta in uscita ed è il candidato numero uno a lasciare Milano per far spazio in avanti ad Oliver Giroud.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse del Milan resta vivo e lo scambio con Kessie al momento resta la pista più calda, anche se il Sassuolo chiede 20 milioni per Duncan, l’erede designato in rossonero dell’ivoriano. Nel corso di questa settimana potrebbero esserci un incontro tra le due dirigenze.

In corsa anche il Napoli che ha mostrato interesse per Politano: in tal caso potrebbe profilarsi anche uno scambio di prestiti tra l’ex-Sassuolo e Fernando Llorente, altro attaccante gradito a Conte.

