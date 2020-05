Mercato – Inter, c’è un piano Musso per il 2021. Per la prossima stagione affidato a Radu il ruolo di vice

In attesa di valutare da vicino il rientrante Ionut Radu, che con ogni probabilità il prossimo anno farà da vice di Samir Handanovic facendo scalare Daniele Padelli al ruolo di terzo portiere, il focus nerazzurro per il futuro è interamente rivolto a Juan Musso. L’estremo difensore argentino è quello che più convince il club come erede del capitano sloveno tra i pali, avendo già raccolto il totale gradimento sia del tecnico nerazzurro Antonio Conte che dell’amministratore delegato Beppe Marotta. L’assalto, però, può attendere, stando a quanto anticipato da calciomercato.com.

Di comune accordo con l’Udinese, il ragazzo argentino potrebbe affrontare in Friuli un’altra stagione per completare un coerente percorso di crescita e adattamento al campionato italiano. Dall’estate 2021, invece, il nuovo progetto nerazzurro potrebbe finalmente concentrarsi interamente su Musso. Il gradimento tra le parti è reciproco con il solo ostacolo rappresentato dal Milan. I rossoneri, infatti, in caso di cessione di Donnarumma, investirebbero il loro patrimonio sull’argentino. Ma in questo momento, un divorzio con il giovane estremo difensore, sembra assai improbabile.

