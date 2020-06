Mercato – L’Inter cerca una soluzione in uscita per Nainggolan: Tonali sempre in pole

E’ mancato parecchio ieri sera al Cagliari Radja Nainggolan, attualmente fuori per un infortunio rimediato pochi giorni fa in allenamento. Il centrocampista belga è in prestito dall’Inter, senza alcun diritto di riscatto fissato al momento della cessione. Il club sardo, su parola del presidente Giulini, ha già spiegato che trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo per la prossima estate è ben al di sopra delle possibilità economiche del club, sia per il valore di mercato del cartellino che per le pretese dell’ingaggio.

Per questo motivo, da qualche tempo, è tornata in auge la possibilità di una permanenza all’Inter per la prossima stagione dopo un anno di transizione. Antonio Conte, che cerca un incursore di centrocampo alla Vidal, potrebbe rilanciare Nainggolan in quella posizione. Secondo quanto scritto da calciomercato.com, però, il club nerazzurro starebbe in realtà cercando una soluzione in uscita per il centrocampista belga. Sulla mediana, invece, il nome di Sandro Tonali resta ancora l’obiettivo numero uno per l’estate.

