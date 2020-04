Girandola di attaccanti: Juve su Milik, il Napoli torna su Icardi. De Laurentiis ci riprova!

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Serie A. All’Inter? No. Alla Juventus? Forse. Ma secondo quanto riportato da Tuttosport in piena corsa c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che così libererebbe il polacco Milik verso la Torino bianconera.

Un maxi intreccio di mercato che è pronto ad innescarsi in vista della prossima finestra. La Juventus infatti segue da tempo Icardi, è disposta a puntare su di lui passando per il Paris Saint Germain, cosciente del fatto di spendere oltre i 70 milioni previsti dal diritto di riscatto altri 15 previsti dalla clausola in caso di suo trasferimento in Italia.

Paratici però ha iniziato a seguire negli ultimi mesi anche Milik che ha già avuto modo di lavorare con Sarri. Partner perfetto di Cristiano Ronaldo con un ingaggio decisamente più contenuto rispetto a quello dell’ex capitano dell’Inter. In quel caso il Napoli sarebbe costretto a cercare un erede di Milik e potrebbe così puntare con decisione su Icardi. De Laurentiis da anni cerca di portare in città Maurito, l’ex 9 nerazzurro ora potrebbe prendere in seria considerazione la pista.

